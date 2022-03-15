Рим, 15 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. О возможном прекращении итальянского банка UniCredit деятельности в России заявил главный исполнительный директор учреждения Андреа Орчел, сообщает 15 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Он пояснил, что решение об уходе из России может быть принято на фоне возросших рисков. Однако пока утверждать что-то рано. Твёрдо можно быть уверенным только в том, что банк прекращает инвестиции в Россию.

«Очевидно, нам нужно серьёзно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка», — сказал Орчел.