Донецк, 15 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Пожарно-спасательная часть в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу во стороны вооружённые силы Украины. Об этом 15 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пожарная часть

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»Ведётся обстрел по нашей пожарно-спасательной части в Ясиноватой», — сказал он.

По словам Кострубицкого, в здании уже повреждено остекление.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК, около полудня 15 марта военные формирования Украины произвели обстрел населённого пункта Ясиноватая. Всего было выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.

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В результате обстрела населённый пункт оказался обесточен. Так, были отключены две кабельно-воздушные линии мощностью 6 кВт. Также обесточены 19 трансформаторных подстанций, две котельные. Без электричества оказались 3639 абонентов.

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