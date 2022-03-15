Симферополь, 15 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Инфраструктура на территории Республики Крым готова к приёму воды в Северо-Крымский канал, об этом заявил 15 марта председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании Совета Общественной палаты Республики Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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«Восемь лет без воды находились, но это не значит, что мы не содержали, не ухаживали за сетью», — сказал Гоцанюк.

Он сообщил, что все восемь лет сеть содержалась в рабочем состоянии, контролироваться состояние насосных станций, проводились профилактические работы.

«Мы понимали, что мы эту воду в любом случае получим», — сказал глава крымского правительства.

Гоцанюк добавил, что инфраструктура на полуострове готова к приему воды по Северо-Крымскому каналу, вода из Днепра уже дошла до первой насосной станции в Джанкой, и скоро будет подаваться сети Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие ликвидировали дамбу, которой украинские националисты перекрыли поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. В Крыму уже заявили о новых возможностях для сельского хозяйства, которые откроются с запуском канала.