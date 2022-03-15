Лондон, 15 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Новый пакет санкций в отношении России вводит Великобритания. В него включены чиновники и журналисты.

Великобритания

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В британский санкционный список попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента Сергей Иванов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава МЭР Максим Решетников, официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян.