Волгоград, 15 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано в ковид-госпитали 109 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления ещё 1866 человек, зарегистрировано 14 летальных исходов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в Волгоградской области подтверждено 200 750 случаев заболевания COVID-19, из них 918 выявлены за истекшие сутки. Справились с заражением 184 372 человека, скончались от осложнений 6 587 жителей.

По данным оперштаба региона, лечится от COVID-19, в том числе амбулаторно, 9 791 пациент.