Париж, 15 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан получил положительный тест на COVID-19. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан «Я только что получил положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующим санитарным протоколом я ухожу на самоизоляцию на необходимое время и продолжу работать удалённо»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 18 853 случая заражения коронавирусом.

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