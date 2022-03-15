Москва, 15 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Работа по блокировке VPN будет продолжаться и дальше, хотя технологически — это очень непростая задача», — сказал Хинштейн.

По его словам, в первую очередь в РКН занимаются наиболее «раскрученными» VPN.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за блокировок Facebook, Instagram и ряда других сервисов на фоне санкций все большую популярность приобретают VPN.