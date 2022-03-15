Москва, 15 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В России разработали новую тест-систему, способную выявлять разновидности «Омикрона». Об этом 15 марта заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

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«В марте прошлого года — линия «альфа», «бета», «гамма», в июле — «дельта», «дельта плюс», и в начале декабря мы разработали «АмплиТест», выявляющий «омикрон» и разновидности «омикрона» — это три варианта «омикрона», дифференцирующие от «дельта», — заявил Скворцова.

«Почему это важно? Потому что это позволяет и эпидемиологическую ситуацию оценивать и прогнозировать с учётом совершенно иных свойств «омикрона» по сравнению с «дельтой», и делать необходимые расчёты для медицинских организаций», — указала она.