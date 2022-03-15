Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Экономическая обстановка в России может способствовать повышению стоимости мяса и изделий из него. Об этом сообщил 15 марта президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

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Эксперт отметил, что на сегодняшний Петербургский регион находится в ситуации, когда импортозамещение в животноводстве произошло. Михаил Шконда сообщил, что Петербург и Ленобласть занимают лидерские позиции по обеспечению населения различными продуктами.

«Мы по яйцу первые, по мясу-курице третьи, по рыбе пока третьи, по молоку тоже в тройке лидеров», — подчеркнул эксперт.

Однако на конечную стоимость продуктов влияют различные факторы. Среди них и топливо, которое необходимо на доставку, и корма для животных, а также объём заработной платы сотрудников и другие. Растёт стоимость запчастей и оборудования. Эксперт отметил, что в связи с экономической обстановкой следует ожидать роста стоимости мясных продуктов.

Кроме того, возникает кадровая проблема. Рост цен влияет на ожидания кандидатов по заработной плате. Поэтому люди уже не хотят работать за ту зарплату, которую предлагали ещё вчера.

Однако отрасль уже стала получать государственные субсидии. Сельское хозяйство нуждается в господдержке предпринимателей, изготовителей техники и деталей для неё. Предотвратить подъём цен на мясо и яйцо можно при соблюдении ряда условий.

«Чтобы сдержать рост, конечно, нам нужно, чтобы не росли (цены на) топливо, электричество, заработная плата, корма. Соответственно, если всё это будет сделано, мы не будем увеличивать цены», — отметил Михаил Шконда.