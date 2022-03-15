Париж, 15 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Франции считает, что российскую «хватку» на рынке пшеницы необходимо ослабить, передает BFM TV.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Пшеница

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«Европа должна увеличить сельскохозяйственное производство и отвоевать египетский, марокканский и ливанский рынки, где Россия увеличила свое присутствие за счет экспорта пшеницы», — заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Как сообщало ИА REGNUM, глава движения французских предприятий (Medef) Жоффруа Ру де Безье считает, что французские компании должны остаться в России.