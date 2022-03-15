Париж, 15 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Введённые антироссийские санкции не влияют выполнение Россией своих обязательств по поставкам газа и нефти в Европу. Об этом 15 марта на пресс-конференции в Париже заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

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«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, обязательства по поставкам нефти и газа в Европу», — сказал дипломат.

Посол также добавил, что газотранспортная система Украины полностью заполнена российским газом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Однако, по его словам, в случае, если это будет необходимо, российская сторона готова вести жёсткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере.

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