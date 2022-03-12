Анталья, Турция, , 20:12 — REGNUM Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов объявил о намерении значительно увеличить поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом, как передает Minenergy.gov.az, было сказано 12 марта на дискуссии, посвящённой проблемам энергетической безопасности и проводимой в рамках Дипломатического форума в турецком городе Анталья.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Шахбазов поделился своими взглядами на текущую ситуацию на энергетических рынках, на растущую роль природного газа в устойчивом энергоснабжении и энергетическую политику Азербайджана, основанную на разнообразии энергоресурсов. Он отметил, что баланс между всеми тремя аспектами энергетической трилеммы — безопасностью, доступностью и устойчивостью — был нарушен. Эту проблему, добавил он, в последнее время создала энергетическая политика участников рынка, несправедливые подходы к энергоресурсам, а политические процессы усугубили её.

Министр отметил, что устойчивые энергетические решения, как и сегодня, будут завтра одним из главных вызовов, и в связи с этим, природный газ будет играть особо важную роль. Он заявил, что укрепление энергетической безопасности Азербайджан видит в совместном развитии возобновляемой энергетики и добычи природного газа.

Министр сообщил, что Южный газовый коридор зарекомендовал себя как успешный проект, обеспечивающий потребителей бесперебойным и доступным газом: «С момента ввода в эксплуатацию ТАР в Европу было экспортировано 9,7 млрд кубометров газа. В этом году наш экспорт газа в Турцию увеличится до 8,2 млрд кубометров, в Европу — до 9,1 млрд кубометров».

Шахбазов добавил, что уникальность коридора позволяет диверсифицировать источники поставок, а также открыть новые направления Южного газового коридора. По его словам, огромные запасы газа в Азербайджане, существующая инфраструктура и заинтересованность разных стран в азербайджанском газе обусловили необходимость расширения коридора. Пора начинать работать в этом направлении, сказал министр.

Шахбазов заявил, что кроме намечаемого увеличения поставок газа, также имеются и планы по экспорту возобновляемой электроэнергии, используя богатый ветроэнергетический потенциал региона.