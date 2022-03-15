Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Все промышленные предприятия, функционирующие в Ростовской области, продолжают работу в штатном режиме и пересматривают логистику. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

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«Есть определенные сложности с экспортом продукции предприятий Ростовской области на европейском направлении на фоне введения санкций [в отношении России]. Но предприятия рассматривают новые логистические цепочки, переориентируются на другие рынки и продолжают свою деятельность. <…> Сложившаяся ситуация напоминает события 2014 года, подтолкнувшие нас к импортозамещению. Была проделана большая работа. Думаю, вскоре мы сможем наблюдать очередной виток развития импортозамещения и локализации в России различных производств», — цитирует его «Интерфакс-Юг».

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году объём промышленного производства в Ростовской области увеличился на 8,7%. Уверенный рост предприятия показали по многим отраслям. Высокие показатели отмечены в добывающем секторе за счёт роста угледобычи, а также в обрабатывающей промышленности.

Стоит отметить, что в Ростовской области в 2021 году был установлен рекорд по добыче угля — 7,25 млн тонн антрацита. По сравнению с 2020 годом добыча угля на Дону выросла более чем на треть. Угольным предприятиям в 2022 году предоставят субсидии в размере 165,5 млн рублей.