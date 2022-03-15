Москва, 15 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вашингтон не будет участвовать в заседании расширенной «тройки» по Афганистану, проведение которой предварительно запланировано на март в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Американцев в Кабуле не будет, и не надо», — сказал в беседе с ТАСС дипломат.

Напомним, в расширенную «тройку» входят США, Россия, Китай и Пакистан, которые проводят консультации по Афганистану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по мере эскалации напряжённости в отношениях между Россией и Европейским союзом готова сотрудничать с Западом по Афганистану. Она отметила, что некоторые европейские страны заинтересованы в присоединении к «Расширенной тройке».

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