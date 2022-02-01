Москва, , 15:26 — REGNUM Спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что ведёт работу по согласованию даты следующего раунда переговоров расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) в Кабуле к концу февраля.

Кабул, Афганистан Oxam

Дипломат отметил, что российская сторона предлагает расширенной «тройке» уделить основное внимание «обеспечению межафганского мирного процесса, а также участию международного сообщества во всестороннем послевоенном восстановлении Афганистана», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что встреча расширенной «тройки» пройдет до конца января в Москве или Пекине.

Предыдущее заседание расширенной «тройки» состоялось 20 августа 2021 года в Исламабаде.