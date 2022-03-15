Сеул, 15 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 60% крупных фирм в Южной Корее ощущают на себе последствия ситуации на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерация корейской промышленности (FKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Согласно результатам опроса, проведенного с 2 по 11 марта среди 153 из 1000 крупнейших по объему продаж компаний страны, 60,8% сообщили, что обстановка на Украине оказывает на них негативное влияние.

Почти 90% предприятий, имеющих торговые и инвестиционные отношения с Россией и Украиной, считают, что украинский кризис негативно сказывается на управлении компаниями.

Среди основных причин представители фирм указали на рост цен на нефть и другие виды сырья (51%), большую волатильность обменного курса и трудность с финансированием (18%), сбои в цепи поставок и производстве (15,1%), снижение экспорта и труда (12%)

Между тем 94% компаний высказали опасения по поводу повышения закупочных цен на сырье и комплектующие, а также свою продукцию.