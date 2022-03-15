Москва, , 15:21 — REGNUM В Татарии турпоток составляет почти 3,5 млн человек. В результате создания необходимой инфраструктуры в республике планируют удвоить этот показатель. Об этом 15 марта сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко после подписания соглашения о совместном развитии туристической инфраструктуры региона между Татарией и корпорацией «Туризм.РФ», сообщает пресс-служба главы РТ.

Туризм Pixel2013

По словам вице-премьера РФ, Татария является достаточно развитым туристическим направлением, но потенциал республики огромен. Дмитрий Чернышенко поблагодарил главу РТ Рустама Минниханова за уделяемое внимание развитие отрасли.

«Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа», — отметил вице-премьер.

В республике планируют построить новые гостиницы (3−4 звезды). Будет создано около 5 тыс. номеров, а также мест размещения в кэмпингах и глэмпингах.

Глава РТ считает, что регион всегда привлекал туристов.

«На территории республики находится три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский кремль, Великий Болгар, остров-град Свияжск. Помимо этого, мы развиваем сельский туризм, у нас очень много природных ландшафтов», — уточнил Минниханов.

Всего в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Татарии совместно с Туризм. РФ планируют развивать пять туристических кластеров («Волжская Булгария», «Соколка», «Свияга», «Камское Устье» и «Лаишево») Первый кластер включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация поспособствует развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Верхнеуслонском районе Татарии наметили возведение смотровой башни. Объект будет реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций в строительство 30-метровой смотровой башни составит 50 млн рублей.

Читайте также: В Казани планируют построить канатную дорогу

Читайте также: Казань в 2021 году посетили 3 млн туристов