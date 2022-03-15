Джакарта, 15 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 14 408 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 15 марта в Индонезии выявлено 5 914 532 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 27 615 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 462 344 человека.

В период с 14 по 15 марта 2022 года в Индонезии зарегистрировано 308 случаев смерти. Всего эпидемия унесла жизни 152 745 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство расширит применение виз для иностранных туристов.