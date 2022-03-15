Мадрид, 15 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Яхта, задержанная в порту Барселоны из-за антироссийских санкций, называется Valerie. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Испании.

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«Будет собираться информация, чтобы установить реального владельца частного прогулочного судна», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В свою очередь, налоговое агентство, специалисты отдела по расследованию отмывания денег и полиция Испании собираются определить, находится ли судно в собственности физлица или юрлица, которое подпадает под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией России по защите ДНР и ЛНР.