Москва, 15 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Более 20 глобальных зарубежных компаний-грузовладельцев приостановили работу на российском рынке. В их числе крупные fashion-ретейлеры масс-маркета, а также люксовые бренды. Однако директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов уверен, глобально приостановка операционной деятельности большого количества компаний из сегмента fashion по поставкам одежды не сильно скажется на общем объеме грузоперевозок. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

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»Согласно статистике ФТС России, удельный вес ввезенных текстильных изделий и обуви с января по декабрь 2021 года составил 5,8%. При этом речь идет об импортном потоке всей продукции, включая и поставки товаров менее известных торговых марок, доля которых существенно превышает отгрузки брендов, уже озвучивших свое намерение приостановить продажи в России. Эта вынужденная пауза может ударить по компаниям-перевозчикам, которые обслуживали эти грузопотоки. Необходимо в срочном порядке компенсировать потерю оборота в данном сегменте бизнеса», — отметил эксперт.

По внутренней информации от зарубежных производителей и поставщиков fashion-продукции, некоторые планируют приостановить деятельность до середины апреля, иные ― на три месяца. Впрочем, обстановка в мире меняется чуть ли не ежечасно, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать точные прогнозы. «Существует ряд премиальных ритейлеров, готовых предложить свою продукцию категории люкс. Что касается масс-маркета, то в период от двух до трех месяцев этот рынок вполне может быть заполнен отечественными производителями и дистрибьюторами. Важным фактором будет низкая волатильность валюты и возможность осуществления трансграничных переводов в ней», — подчеркнул Мисаилов.

Он обратил внимание, что за последние две недели рынок международных перевозок в среднем упал на 50−60%, наиболее существенно сократились авиаотправки: «Вариантов с доставкой по воздуху в РФ сейчас становится все меньше. Небольшие товарные партии из Европы ввозятся транзитом через третьи страны, такие как ОАЭ или Турция. Из Китая количество грузовых рейсов хоть и сократилось, но возможность оперативной транспортировки. все-таки есть. В автомобильных перевозках наблюдается смещение фокуса с импорта на экспорт. Доступны отправки морем через порты Дальнего Востока, а также сервисы прямых ускоренных поездов из Китая. По-прежнему реализуется доставка грузов из Поднебесной автомобильным транспортом. Да, это дорого, а также рискованно в связи с возможным закрытием тех или иных провинций в Китае на карантин ― меры по борьбе с COVID-19 там довольно жесткие».

Мисаилов также напомнил, что к логистической отрасли относятся и внутрироссийские перевозки, а также складской сервис. Данные услуги сейчас очень востребованы прежде всего на фоне ажиотажного спроса со стороны конечного потребителя, особенно на товары повседневного спроса. Уровень вакансии (наличия свободных площадей) на рынке складской недвижимости пока очень низкий ― менее 1%. Это обусловлено продолжающимся поступлением товарных партий в том числе и у компаний, которые остановили свои отгрузки по России, а также увеличением производителями складских запасов сырья.

«Если говорить о прогнозах, то сегодня рынок транспортно-логистических услуг чем-то напоминает пандемийную ситуацию двухлетней давности, когда из-за карантинных мер был закрыт офлайн-ритейл. Однако логистика чем-то похожа на пружину. Как только произошло открытие магазинов, рынок оправился в течение двух-трех месяцев. Именно спрос определяет динамику развития логистики. Бизнес найдет решения по доставке товаров, какими бы ни были ограничения. Безусловно, стабильный курс рубля также будет определяющим фактором для восстановления спроса и, как следствие, логистической отрасли», — добавил эксперт.