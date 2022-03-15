Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заведения общественного питания и досуга Санкт-Петербурга могут работать круглосуточно с пятницы, 18 марта. Ночной «комендантский час» отменяется. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Бары на улице Ломоносова в Петербурге

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Ограничение на работы ресторанов, заведений в сфере досуга и ограничений снимается ввиду улучшения эпидобстановки. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в действующее антиковидное постановление.

«С 18 марта снимается запрет на работу предприятий общественного питания, на допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры, иные организации исполнительских искусств, объекты для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы с 02.00 до 06.00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ограничения на работу ночных заведений снимали постепенно. Изначально заведения работали до 23:00, затем их работа была ограничена с 2:00 до 6:00.

«Санитарно-эпидемиологической обстановка в Петербурге улучшилась. После консультации с главным санитарным врачом, принял решение снять ряд ограничений», — отметил Беглов в своем телеграм-канале.