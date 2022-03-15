Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Ростовской области обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 8,93 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 марта. При этом план по вакцинации от COVID-19 предполагает иммунизацию 2 млн 710 тыс. 710 человек, а темпы вакцинации снизились до минимума.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Так, согласно информации, актуальной на утро 15 марта, участниками прививочной кампании стали 2 млн 49,21 тыс. жителей Ростовской области (+ 177 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 8,93 тыс. человек (+ 127 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации ослаблены пандемийные ограничения и отменены QR-коды.