Москва, 15 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Санкции являются одним из инструментов уничтожения России, и всякий, кто действует по указке врагов нашей страны, должен понести жесткое и показательное наказание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 марта, комментируя высказывания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

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Как сообщалось ранее, Турчак заявил, что партия предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций, введенных в отношении России западными странами.

« Поддерживаю постановку вопроса руководством «Единой России». Сейчас действительно решается судьба нашей страны, и важнейшее дело — сформировать ясное понимание мотивов, которые побуждают Запад так жёстко атаковать нас, в том числе и санкциями. Мотив этот один: мы, Запад, лучше знаем, как жить не только вам, России, но и всему миру, и мы заставим вас и весь мир делать так, как угодно нам. Это расизм.

Понятно, что жить в таком положении наша страна не будет — если она согласится на такое, её не станет. Поэтому санкции являются не инструментом «убеждения», а одним из инструментов уничтожения России. Соответственно, всякий, кто действует по указке западных и любых других врагов нашей страны, должен понести жесткое и показательное наказание, чтобы другим, как говорится, неповадно было.

Найдутся критики, которые скажут, что руководство России само настолько плотно завязало российскую экономику на экономику западных стран, само настолько широко запустило в Россию западный бизнес, что теперь не имеет права требовать, чтобы другие отказывались от своих доходов. В этом есть смысл. Поэтому первым делом обвинения должны быть публично выдвинуты в отношении тех, кто сформировал российскую экономику в её нынешнем уязвимом для тотальных санкций Запада виде. Здесь всё взаимосвязано.

Ну и, конечно, главное правосудие должно быть осуществлено в отношении украинских нацистских преступников и их американских и европейских пособников. Мне думается, не все ещё у нас в стране поняли, с каким злом наша страна сейчас ведёт войну. Только такой публичный процесс сможет оправдать любые другие репрессии.