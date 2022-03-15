Пекин, 15 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Китая было выявлено 5370 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что более чем в два раза больше, чем днем раньше. Об этом 15 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 3602 новых заразившихся SARS-CoV-2 наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель и общее недомогание. При этом у остальных 1768 новое заболевание протекает в бессимптомной форме и из-за границы приехали только 216 человек из этого числа.

При этом, по данным Госкомитета КНР по здравоохранению, в течение последней недели в стране число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом увеличивалось примерно на 17,4% ежесуточно, составив 20 634 человека, из которых у 11 984 пациентов новое заболевание протекает с симптомами.

Также в Китае с 25 января не было зафиксировано летальных исходов от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов в стране с того момента осталось неизменным — 4636.