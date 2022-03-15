В Москве с COVID-19 госпитализированы 193 человека
Москва, 15 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 193 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 15 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения был госпитализирован 169 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 358 человека выздоровели после COVID-19.