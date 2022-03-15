Скопье, 15 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 15 марта опубликовали недельный отчет о ходе борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Vesna Markovska Тетово, Северная Македония

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Так, за неделю с 7 по 13 марта в стране выявили 1818 новых носителей коронавируса, что на 27,4% меньше, чем в предыдущую неделю. При этом 54% новых случаев приходится на Скопье. Чаще всего случаи заражения фиксировались у лиц старше 60 лет (это 27,8% всех случаев), реже всего — у детей до 9 лет (3% случаев).

За неделю в стране выявили 267 случаев повторного заражения коронавирусом, что также на 28% меньше, чем за неделю до этого. Число летальных исходов за тот же период составило 34.

В стране вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины 871 669 человек, 851 655 получили обе дозы, 147 223 человека пришли за третьей, бустерной, дозой вакцины.