Москва, 15 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Продолжение переговоров России с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно. Об этом сегодня, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его мнению, ситуация поменялась коренным образом, «Но, безусловно, в прежнем виде их продолжение вряд ли возможно», — считает Песков

«Конечно, сами переговоры были бы востребованы. Определенно появились новые нюансы и новые акценты. Всё это придется в дальнейшем учитывать», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия надеется на то, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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