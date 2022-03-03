Москва, , 11:56 — REGNUM Россия надеется на то, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «РБК».

Сергей Рябков Mgimo.ru

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"Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом — приостановить такие контакты, отложить их на потом», — сказал Рябков.

Он выразил надежду, что срыва этого процесса в целом не произойдёт.

По его словам, Россия готова к диалогу по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

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