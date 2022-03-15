Москва, 15 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Все связанные с президентом России Владимиром Путиным меры безопасности по COVID-19 остаются в силе. Об этом 15 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что в настоящее время сотрудники администрации президента РФ в полном объеме выполняют свои обязанности, однако с 15 марта ношение защитных масок для них не является обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия разочарована молчанием представителей западных стран и организаций после удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка.