Москва, 15 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день регулярные контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем отсутствуют. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным в декабре 2006 года

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«В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место», — сказал Песков.

Ранее Виктор Янукович в интервью РИА Новости заявил, что призывал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в рамках плана урегулирования, но получил отказ.