Москва, 15 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Все меры безопасности, связанные с коронавирусом и с президентом РФ Владимиром Путиным, продолжаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — сказал Песков.

По его словам, сотрудники администрации президента с 15 марта не носят маски.

Ранее власти Москвы отменили масочный режим в городе.