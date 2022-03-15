Краснодар, 15 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки доставлены 186 пациентов, данные опубликованы 15 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 14 марта, в регионе госпитализировали 133 пациента с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории Кубани подтверждено 544 новых случая заражения коронавирусом, это на семь случаев меньше, чем сутками ранее. По данным регионального оперштаба, лидирует по числу суточных заражений Краснодар — 197 новых случаев, на втором месте Тихорецкий район — 34 случая, на третьем — Тимашевский, где заразился ещё 31 человек. В курортном Сочи выявили 14 новых пациентов.

С начала пандемии на территории края подтвержден 241 281 случай заражения коронавирусом, выздоровели 222 267 жителей, Скончались 10 554 пациентов с ковидом.

На утро 15 марта в коронавирусных стационарах остаются 2 826 человек, 91 пациент — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 11 437 человек.

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