Москва, 15 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Россия не согласна с тем, что США якобы «обрушили» российскую экономику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Так нельзя сказать», — сказал Песков.

По его словам, российская экономика сегодня «переживает трудности», но подчеркнул, что это является «и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

Песков напомнил о пословице «Нет худа без добра»: «Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах».