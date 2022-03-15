Москва, 15 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Трудности в российской экономике дают возможности для развития, заявил 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента не согласился с мнением, согласно которому западные санкции «сокрушили» российскую экономику. По словам Пескова, любые трудности являются возможностью для развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что экономика России «сокрушена», заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.