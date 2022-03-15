Симферополь, 15 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Поставки большого объёма сахара, риса и гречки планируется в Республику Крым в ближайшее время. Об этом в телеграм-канале 15 марта написал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по вопросам ценообразования.

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с сахаром в магазине

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«В ближайшее время в Крым планируется поставка 2000 тонн сахара, 600 тонн риса, 150 тонн гречки», — написал Гоцанюк.

Председатель крымского правительства заверил, что регион в полном объёме обеспечен продовольственными и непродовольственными товарами. На сайтах профильным крымских министерств размещены рекомендованные цены на товары, их сверка и корректировка будет проводиться еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, как и во многих регионах России, наблюдается ажиотажный спрос на ряд товаров, в частности, сахар, рис, гречку. В некоторых случаях магазины поднимают цены на популярные товары.