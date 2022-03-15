Белгород, 15 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки госпитализировано 82 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 683 человека, скончались от осложнений три жителя.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Всего в Белгородской области подтверждено 122 559 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 99 713 носителей инфекции, скончался — 2 091 человек.

В оперативном штабе региона уточнили, что в стационарах проходят лечение 1 527 пациентов, получают амбулаторную помощь 19 228 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 077 703 человека, двукратные прививки сделали 989 644 белгородца.