Воронеж, 15 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки в коронавирусные стационары поступили 165 жителей, данные 15 марта опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 14 марта, сообщалось о 106 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Подтверждено в Воронежской области за последние сутки 992 новых случая заражения коронавирусом, на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Растёт число выздоровевших после COVID-10 — за сутки выписаны ещё 4 739 пациентов. Жертвами инфекции за тот же период стали ещё 11 воронежцев.

С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 354 289 случаев заражения коронавирусом, 323 491 человек выздоровели. Скончались от осложнений на фоне ковида 7 933 воронежца.