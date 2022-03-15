Ереван, 15 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2170 исследований на коронавирус, из которых 55 показали положительный результат. Об этом 15 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Permkrai.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 422 076 носителей коронавируса. Из них 408 799 справились с инфекцией, в том числе 237 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3060 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 217 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 1432 тестов на коронавирус 17 были с положительным результатом. 166 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали шесть случаев смерти.