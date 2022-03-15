Минск, 15 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг и внутри Белоруссии — это только верхушка айсберга. Об заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Что касается той ситуации, которая складывается вокруг и внутри Беларуси — это лишь вершина айсберга», — приводит его слова пресс-служба белорусского лидера.

Также Лукашенко отметил, что именно сотрудникам госбезопасности известна глубина и обратная сторона всех средств и методов воздействия, которые направлены на республику, таких как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику.

«Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году органами государственной безопасности Белоруссии вместе с другими государственными структурами было предотвращено 11 попыток совершения террористических актов.