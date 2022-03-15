Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пока нет моделей прогнозирования очередного эпидемиологического подъема COVID-19, сообщил 15 марта глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук, ИА REGNUM Медосмотр

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По словам чиновника, ситуация с пятой волной коронавируса практически закончилась, госпитализация в стационары находится на историческом минимуме.

«Пока нет никаких моделей прогнозирования. Мы будем использовать момент эпидемиологического затишья, для того чтобы оказать медицинскую помощь пациентам с другими состояниями», — подытожил Лисовец.