Токио, 15 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти Японии потребовали от местных криптобирж не проводить сделки с контрагентами из России, которые попали под американские санкции по замораживанию активов. Об этом говорится в совместном заявлении Агентства финансовых услуг (FSA) и японского минфина, сообщает новостной канал ChannelNews Asia.

Криптовалюта

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Такие требования были предъявленыпосле того, как 11 марта страны «Большой семёрки» (G7) выразили обеспокоенность возможным использованием российскими компаниями криптовалют для обхода санкций. Отмечается, что среди стран G7 растёт обеспокоенность тем, что криптовалюты используются российскими организациями в качестве лазейки для обхода финансовых санкций, введённых в отношении России из-за проведения военной спецоперации на Украине.

«Мы решили сделать заявление, чтобы поддержать импульс G7, — сказал высокопоставленный чиновник Агентства финансовых услуг Японии. — Чем скорее подействуют санкции, тем лучше».

Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере 1 млн иен, подчеркнули в FSA.

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Напомним, 11 марта министерство финансов США выпустило новое руководство, которое требует от американских криптовалютных компаний не участвовать в транзакциях, на которые распространяются санкции.

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