Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Несмотря на снижение заболеваемости ковидом, в Санкт-Петербурге необходимо продолжить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции. Об этом заявила 15 марта начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вакцинация

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Напомним, в Петербурге фиксируется снижение заболеваемости ковидом. По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, пятая волна коронавирусной инфекции в городе фактически закончилась. Число госпитализируемых с COVID-19 пациентов достигло исторического минимума.

Вместе с тем Ирина Чхинджерия указала, что, несмотря на фазу снижения, ежедневно в городе регистрируется порядка 2−2,5 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, что довольно много.

«К сожалению, мы видим, что сейчас несколько темпы вакцинации снизились. Любое послабление может привести к подъёму заболеваемости», — подчеркнула специалист.

Отметим, что в Петербурге отмечается нехватка вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации горожан, которые ранее проходили вакцинацию или менее чем полгода назад перенесли ковид. Ввиду чего для повторной вакцинации специалисты рекомендуют прививаться первой дозой двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

«Нужно не забывать о том, что нужно поддерживать иммунитет к этой инфекции. Прививаться надо», — подытожила Ирина Чхинджерия.