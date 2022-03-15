Токио, 15 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию из-за ранее введенных антироссийских санкций на фоне спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, увеличили власти Японии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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В обновлённый список входит, в котором ранее содержалось 57 позиций, теперь их входит 300 и в это число входят полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи и т.п.

При этом новые список запрета на экспорт вступит в силу с 18 марта.

Отметим, в начале марта Япония обнародовала список 49 компаний и организаций из России, которые попадают под санкции, включая АО «Рособоронэкспорт» и государственную корпорацию «Ростех».