Брюссель, 15 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Европейский союз планирует запретить импорт из Российской Федерации ряда стальных изделий, сообщает 15 марта Еврокомиссия.

Флаг Евросоюза

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По оценкам ЕК, данное ограничение способно повлечь потерю Россией экспортных доходов в размере 3,3 млрд евро.

Кроме того, в Евросоюзе готовятся ограничить инвестиции в российский энергетический сектор. Также уточняется, что запрет на поставки в Россию предметов роскоши затронет дорогие машины и ювелирные изделия.