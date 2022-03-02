Москва, , 19:00 — REGNUM Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб по береговым и воздушным целям, сообщает 2 марта пресс-служба флота.

Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» Минобороны России

Стрельбы будут выполнены бортовой батареей универсального калибра.

«Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море для отработки артиллерийской подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота экипаж фрегата выполнит артиллерийские стрельбы батареей универсального калибра по береговым и воздушным целям», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе учений экипаж фрегата отработает слаженность работы радиотехнической и артиллерийской боевых частей.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» является одним из новейших боевых кораблей ВМФ России дальней морской и океанской зоны.

В январе 2022 года экипаж фрегата выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».

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