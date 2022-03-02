Москва, 2 марта 2022, 19:00 — REGNUM Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб по береговым и воздушным целям, сообщает 2 марта пресс-служба флота.

Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков»
Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков»
Минобороны России

Стрельбы будут выполнены бортовой батареей универсального калибра.

«Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море для отработки артиллерийской подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота экипаж фрегата выполнит артиллерийские стрельбы батареей универсального калибра по береговым и воздушным целям», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе учений экипаж фрегата отработает слаженность работы радиотехнической и артиллерийской боевых частей.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» является одним из новейших боевых кораблей ВМФ России дальней морской и океанской зоны.

В январе 2022 года экипаж фрегата выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».

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