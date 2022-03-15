Москва, 15 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день ряд компаний берут паузу для перенастройки производства и логистики в условиях экономических санкций. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

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"Минтруд России перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. Мы видим, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов», — сказал Котяков.

По его словам, в ближайшие дни министерство планирует принять первый пакет мер, который нацелен на сохранение занятости граждан и поддержку компаний, которые перестраивают свою работу в России.