Донецк, 15 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилось за помощью в Министерство обороны РФ с целью предотвратить случаи ракетных обстрелов республики со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он рассказал, что сил республики недостаточно для отражения обстрелов, подобных произошедшему 14 марта, когда в центр Донецка ВФУ запустили ракету «Точка-У» с кассетным зарядом.

«Наших сил недостаточно, потому что у нас нет такого вида вооружения, чтобы мы могли сбивать на больших высотах или доставать до тех мест, где могут быть эти установки. Но мы обратились за помощью в Министерство обороны Российской Федерации», — сказал Басурин в эфире телеканала.

Он выразил уверенность, что благодаря помощи России подобных случаев больше не повторится.