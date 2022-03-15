Брюссель, 15 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В новый санкционный список Европейского союза из-за военной спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины попадут около 600 граждан России. Об этом 15 марта рассказал журналистам глава минфина Франции Брюно Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

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По слова главы французского минфина, ЕС еще ни разу в свой истории не принимал такой жёсткий пакет санкций.

«Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее список новых ограничительных мер против российской авиации из-за спецоперации ВС России по денацификации Украины обнародовало Европейское агентство по авиабезопасности (EASA).