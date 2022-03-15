В Госдуме призвали проиндексировать пенсии на 20%
Москва, 15 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Повысить пенсии на 20% предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
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«Эксперты Центробанка прогнозируют годовую инфляцию в 20%, а для многих граждан — это рост за неделю! Думаю, что как минимум на эти 20% необходимо проиндексировать пенсии уже сейчас», — рассуждает Миронов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал не давать пенсионеров в обиду.
«От этих слов правительству нужно незамедлительно переходить к делу. Пенсионеры уже «обижены», их пенсии уже не поспевают за ростом цен», — сказал Миронов.
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