Москва, 15 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Повысить пенсии на 20% предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Эксперты Центробанка прогнозируют годовую инфляцию в 20%, а для многих граждан — это рост за неделю! Думаю, что как минимум на эти 20% необходимо проиндексировать пенсии уже сейчас», — рассуждает Миронов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал не давать пенсионеров в обиду.

«От этих слов правительству нужно незамедлительно переходить к делу. Пенсионеры уже «обижены», их пенсии уже не поспевают за ростом цен», — сказал Миронов.

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