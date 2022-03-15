Донецк, 15 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Шесть снарядов калибра 122 мм выпустили украинские вооружённые формирования по Кировскому району Донецка. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Обстрел Кировского района Донецка зафиксирован в 8:55 из населённого пункта Красногоровка, контролируемого ВФУ. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также украинские войска из Новомихайловки расстреляли населённый пункт Еленовка, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.